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Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
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    Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

    10:00  15 Ноября 2017
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    Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

    Москва, 15 ноября. Во вторник президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

    «Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москве 11 апреля 2017 года», — указано в подписанном Путиным документе, опубликованном на Официальном портале правовой информации.

    Ратифицированный Россией документ, который ранее был принят Госдумой и получил 8 ноября одобрение Совфеда, должен вступить в силу, когда будут получены уведомления о ратификации от всех стран-участников ЕАЭС — кроме РФ, это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

    Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

    Таможенный кодекс ЕАЭС направлен на обеспечение единых правил таможенного регулирования на территории Союза, вводя одинаковые подходы к таможенным платежам и способы взаимодействия с государственными органами. Кроме того, ТК ЕАЭС предполагает перевод всех процедур в электронный формат и ввод электронного декларирования грузов. 

    Автор: Валентин Меликов
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