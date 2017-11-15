Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Москва, 15 ноября. Во вторник президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

«Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москве 11 апреля 2017 года», — указано в подписанном Путиным документе, опубликованном на Официальном портале правовой информации.

Ратифицированный Россией документ, который ранее был принят Госдумой и получил 8 ноября одобрение Совфеда, должен вступить в силу, когда будут получены уведомления о ратификации от всех стран-участников ЕАЭС — кроме РФ, это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Таможенный кодекс ЕАЭС направлен на обеспечение единых правил таможенного регулирования на территории Союза, вводя одинаковые подходы к таможенным платежам и способы взаимодействия с государственными органами. Кроме того, ТК ЕАЭС предполагает перевод всех процедур в электронный формат и ввод электронного декларирования грузов.