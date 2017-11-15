Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель КамАЗа снес строительные леса с двумя рабочими в Перми
Весь мир
Подарок для Порошенко: резолюцию ООН по Крыму связали с решением вопроса Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подарок для Порошенко: резолюцию ООН по Крыму связали с решением вопроса Донбасса

    10:00  15 Ноября 2017
    39

    Подарок режиму Порошенко — политолог об украинской резолюции ООН по Крыму

    Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму одобрили в Генеральной Ассамблее ООН. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Документ, который предъявляет Российской Федерации ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

    Российская сторона запросила проведение голосования по документу. За украинский проект резолюции проголосовало 71 стран, 25 государств выступили категорически против, еще 77 стран воздержались.

    Подарок режиму Порошенко — политолог об украинской резолюции ООН по Крыму

    Большинство европейских государств и Соединенные Штаты проголосовали за документ. Против проголосовали Китай, Россия, Сербия, Индия, Куба, Армения, Иран, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и некоторые другие страны.

    Антироссийская коалиция

    Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что нынешняя резолюция Генассамблеи — давно спланированный и понятный акт стран, входящих в антироссийскую международную коалицию. Они наращивают политическое давление на Россию по всем фронтам накануне выборов президента.

    «Принятие резолюции произошло сразу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью на тему того, что Россия сегодня представляет собой самую главную угрозу в мире. Не международный терроризм, от действий которого прямо страдают британские граждане, а Россия, которая борется с терроризмом в Сирии и по всему миру. И это заявление, и резолюция, которую приняли Украина и ее политические спонсоры, говорит о полном искривлении сознания в «демократическом мире». Следы этого искривления есть и в самой резолюции. Авторы доклада, который лег в основу резолюции — иорданец и британка. Надо ли говорить, что они не появились в Крыму ни разу», — пояснил Игорь Рябов.

    Подарок режиму Порошенко — политолог об украинской резолюции ООН по Крыму

    Эксперт обратил внимание на основные претензии комиссии ООН по правам человека, которая работала по материалам украинской прессы сидя в Киеве. Они касаются поддержки запрещенного в России «Меджлиса»1, «блогеров» в соцсетях, которые заняты созданием атмосферы вражды, украинских журналистов, которые поддержали Майдан и покинули Крым и которым якобы не дают вернуться, да, собственно, всех крымских участников Майдана, права которых якобы ущемляют.

    «То есть притянули за уши все что можно. Преступления Майдана не раскрыты, а его сторонники названы главными жертвами. Плюс добавлены разного рода дикости о том, что Россия «принуждала» крымчан к гражданству силой, угрожая оставить людей без работы. Это проявление полного и сознательного извращения западными странами событий, происходящих в Крыму. Думаю, в ближайшие дни мы увидим проявление моральной поддержки российского руководства в адрес крымчан, которых в очередной раз «цивилизованный мир» делает объектом нападок», — заключил Игорь Рябов.

    Подарок для Порошенко

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в ООН произошло очередное сотрясание бумагой воздуха. Принятый документ не только не отражает действующего положения дел, но и носит исключительно популистский характер. Тем не менее документ стал своеобразным «пряником» для Украины в преддверии решения более крупного вопроса — о Донбассе.

    «Киев, как и Вашингтон, напрямую увязывают вопрос Донбасса и Крыма. Потому данная резолюция принималась на фоне обсуждения ввода миротворцев между Сурковым и Волкером. И выступает, с одной стороны, в качестве элемента давления мирового сообщества на Россию, а с другой — единственной возможной поддержкой в комплексном территориальном вопросе для Украины. Но как видим, то, что указано в самом тексте резолюции, нельзя назвать правдой. Скорее наоборот. Текст документа полностью применим к ситуации, сложившейся на Украине, но отнюдь не в Крыму. Такой вот подарок режиму Порошенко», — резюмировал Антон Бредихин.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», в Крыму раскритиковали новую резолюцию Киева. Новый документ, в частности, предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #оон #крым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        243
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5617
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1721
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        8272