Подарок для Порошенко: резолюцию ООН по Крыму связали с решением вопроса Донбасса

Украинский проект резолюции по правам человека в Крыму одобрили в Генеральной Ассамблее ООН. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Документ, который предъявляет Российской Федерации ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Российская сторона запросила проведение голосования по документу. За украинский проект резолюции проголосовало 71 стран, 25 государств выступили категорически против, еще 77 стран воздержались.

Большинство европейских государств и Соединенные Штаты проголосовали за документ. Против проголосовали Китай, Россия, Сербия, Индия, Куба, Армения, Иран, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и некоторые другие страны.

Антироссийская коалиция

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что нынешняя резолюция Генассамблеи — давно спланированный и понятный акт стран, входящих в антироссийскую международную коалицию. Они наращивают политическое давление на Россию по всем фронтам накануне выборов президента.

«Принятие резолюции произошло сразу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью на тему того, что Россия сегодня представляет собой самую главную угрозу в мире. Не международный терроризм, от действий которого прямо страдают британские граждане, а Россия, которая борется с терроризмом в Сирии и по всему миру. И это заявление, и резолюция, которую приняли Украина и ее политические спонсоры, говорит о полном искривлении сознания в «демократическом мире». Следы этого искривления есть и в самой резолюции. Авторы доклада, который лег в основу резолюции — иорданец и британка. Надо ли говорить, что они не появились в Крыму ни разу», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт обратил внимание на основные претензии комиссии ООН по правам человека, которая работала по материалам украинской прессы сидя в Киеве. Они касаются поддержки запрещенного в России «Меджлиса»1, «блогеров» в соцсетях, которые заняты созданием атмосферы вражды, украинских журналистов, которые поддержали Майдан и покинули Крым и которым якобы не дают вернуться, да, собственно, всех крымских участников Майдана, права которых якобы ущемляют.

«То есть притянули за уши все что можно. Преступления Майдана не раскрыты, а его сторонники названы главными жертвами. Плюс добавлены разного рода дикости о том, что Россия «принуждала» крымчан к гражданству силой, угрожая оставить людей без работы. Это проявление полного и сознательного извращения западными странами событий, происходящих в Крыму. Думаю, в ближайшие дни мы увидим проявление моральной поддержки российского руководства в адрес крымчан, которых в очередной раз «цивилизованный мир» делает объектом нападок», — заключил Игорь Рябов.

Подарок для Порошенко

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в ООН произошло очередное сотрясание бумагой воздуха. Принятый документ не только не отражает действующего положения дел, но и носит исключительно популистский характер. Тем не менее документ стал своеобразным «пряником» для Украины в преддверии решения более крупного вопроса — о Донбассе.

«Киев, как и Вашингтон, напрямую увязывают вопрос Донбасса и Крыма. Потому данная резолюция принималась на фоне обсуждения ввода миротворцев между Сурковым и Волкером. И выступает, с одной стороны, в качестве элемента давления мирового сообщества на Россию, а с другой — единственной возможной поддержкой в комплексном территориальном вопросе для Украины. Но как видим, то, что указано в самом тексте резолюции, нельзя назвать правдой. Скорее наоборот. Текст документа полностью применим к ситуации, сложившейся на Украине, но отнюдь не в Крыму. Такой вот подарок режиму Порошенко», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в Крыму раскритиковали новую резолюцию Киева. Новый документ, в частности, предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

1 Организация запрещена на территории РФ.