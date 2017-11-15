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Сирия: саперы при контроле российских военных разминируют деревню в районе Алеппо
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    Сирия: саперы при контроле российских военных разминируют деревню в районе Алеппо

    9:20  15 Ноября 2017
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    Сирия: саперы при контроле российских военных разминируют деревню в районе Алеппо

    Латакия, 15 ноября. Сирийские саперы при контроле российских военных проводят разминирование в деревне Маклум, расположенной в провинции Алеппо.

    Когда сирийские войска начали выбивать террористов из населенного пункта, они стали обстреливать Маклум. В ходе отступления боевики также заминировали большую территорию, в том числе здания и дороги.

    Сирия: саперы при контроле российских военных разминируют деревню в районе Алеппо

    По словам представителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослана Цебоева, местные жители просят помощи в разминировании домов от мин и неразорвавшихся снарядов.

    «Мы выезжаем в данный населенный пункт, совместно с силами военной полиции организуем оцепление местности, домов, и саперы сирийской армии проводят безопасное разминирование данных мин и снарядов», — цитирует Цебоева агентство РИА Новости.

    Как сообщил сапер Мухаммад Иса, боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 часть используют в производстве мин датчики движения. Таким образом, мина может взорваться при проезжающей рядом машине или проходящем неподалеку человеке.

    Сирийские военные при поддержке российской стороны намерены полностью разминировать деревню Маклум.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #саперы
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