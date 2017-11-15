Сирия: саперы при контроле российских военных разминируют деревню в районе Алеппо
Латакия, 15 ноября. Сирийские саперы при контроле российских военных проводят разминирование в деревне Маклум, расположенной в провинции Алеппо.
Когда сирийские войска начали выбивать террористов из населенного пункта, они стали обстреливать Маклум. В ходе отступления боевики также заминировали большую территорию, в том числе здания и дороги.
По словам представителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослана Цебоева, местные жители просят помощи в разминировании домов от мин и неразорвавшихся снарядов.
«Мы выезжаем в данный населенный пункт, совместно с силами военной полиции организуем оцепление местности, домов, и саперы сирийской армии проводят безопасное разминирование данных мин и снарядов», — цитирует Цебоева агентство РИА Новости.
Как сообщил сапер Мухаммад Иса, боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 часть используют в производстве мин датчики движения. Таким образом, мина может взорваться при проезжающей рядом машине или проходящем неподалеку человеке.
Сирийские военные при поддержке российской стороны намерены полностью разминировать деревню Маклум.
1 Организация запрещена на территории РФ.