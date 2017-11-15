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Посол РФ надеется, что власти США последуют примеру РФ в отношении к дипломатам
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    Посол РФ надеется, что власти США последуют примеру РФ в отношении к дипломатам

    9:02  15 Ноября 2017
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    Посол РФ надеется, что власти США последуют примеру РФ в отношении к дипломатам

    Вашингтон, 15 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что власти США последуют примеру российской стороны, которая оставляет двери ведомств для представителя американского посольства в РФ открытыми.

    В интервью американскому телеканалу NBC Антонов сообщил, что для посла США в РФ Джона Хантсмана двери большинства ведомств открыты, и российские коллеги пытаются объяснить ему, насколько плодотворным может быть двустороннее сотрудничество.

    «Я по-прежнему ожидаю, что отношение ко мне будет здесь такое же, как и к господину Хантсману», — подчеркнул Антонов.

    Ранее накануне концерта Симфонического оркестра Мариинского театра, прошедшего в Вашингтоне в понедельник, российский посол также обратил внимание американской стороны на то, что РФ и США не должны враждовать.

    «Я полагаю, что российские артисты могут объяснить вам, американскому народу, что мы не враги. Мы друзья, мы партнеры, мы можем жить вместе и между нами нет различий», — приводит ТАСС слова дипломата.

    Напомним, на прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщал, что представители американских властей отказываются вести с ним диалог.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #россия #сша #анатолий антонов
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