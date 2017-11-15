Труп мужчины выловили в реке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 ноября. Труп избитого мужчины обнаружили в реке Важинка в Ленинградской области, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В понедельник, 13 ноября, в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Важины и сообщила, что ее супруг не выходит на связь с 10 ноября. Во вторник, 14 ноября, в реке Важинка был обнаружен труп. Впоследствии выяснилось, что тело принадлежит пропавшему мужчине.

На теле были обнаружены многочисленные гематомы и ссадины. В данный момент труп находится в морге. Согласно предварительным данным, смерть мужчины произошла в результате черепно-мозговой травмы.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства гибели жителя Ленобласти.