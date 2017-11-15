Министр спорта России заявил о выполнении всех критериев WADA

Сеул, 15 ноября. Министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении всех требований WADA по восстановлению антидопинговой системы.

Как сообщает ТАСС, информация об этом была озвучена российскими представителями на исполкоме Всемирного антидопингового агентства в Сеуле, на котором Россию представили Колобков и президент ОКР Александр Жуков.