Министр спорта России заявил о выполнении всех критериев WADA
Сеул, 15 ноября. Министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении всех требований WADA по восстановлению антидопинговой системы.
Как сообщает ТАСС, информация об этом была озвучена российскими представителями на исполкоме Всемирного антидопингового агентства в Сеуле, на котором Россию представили Колобков и президент ОКР Александр Жуков.
«Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии, — заявил глава отраслевого министерства.
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