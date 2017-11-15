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Министр спорта России заявил о выполнении всех критериев WADA
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    Министр спорта России заявил о выполнении всех критериев WADA

    8:58  15 Ноября 2017
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    Министр спорта России заявил о выполнении всех критериев WADA

    Сеул, 15 ноября. Министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении всех требований WADA по восстановлению антидопинговой системы.

    Как сообщает ТАСС, информация об этом была озвучена российскими представителями на исполкоме Всемирного антидопингового агентства в Сеуле, на котором Россию представили Колобков и президент ОКР Александр Жуков.

    «Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии, — заявил глава отраслевого министерства.

    Автор: Константин Терехов
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    #wada #павел колобков
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