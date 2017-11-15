Тысяча студентов из Сирии поступят на бюджетное обучение в вузы Югры

Ханты-Мансийск, 15 ноября. Ханты-Мансийский автономный округ по просьбе парламента Сирии примет на бюджетное обучение граждан арабской республики.

Как рассказала «URA.RU» губернатор ХМАО Наталья Комарова, с соответствующей просьбой к ней обратился депутат из Сирии Усама Мустафа. Точное количество студентов еще уточняется, однако Комарова уже выразила готовность содействовать в этом вопросе.

Губернатор добавила, что для такого числа студентов необходимо подготовить инфраструктуру, поэтому начинать следует с посильного числа студентов.

Ранее врио руководителя Россотрудничества Алексей Фролов рассказал, что в 2017 году 450 сирийцев отправились учиться в российские университеты, подчеркнув, что образовательная программа не сворачивалась все пять лет сирийского кризиса.