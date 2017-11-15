ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. Федеральное агентство новостей публикует список погибших при крушении самолета LET L-410 в Хабаровском крае.

Как стало известно ФАН, в авиакатастрофе погибли шесть человек, среди которых два члена экипажа. Пассажиры: Денис А., Анна Л., Ольга Л., Светлана П. Экипаж: Игорь Ш., А. Зуев. Пострадала: Жасмин Л. 2014 г.р.

Напомним, расследованием причины авиакатастрофы в Хабаровском крае займется Межгосударственный авиационный комитет.

