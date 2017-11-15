Донбасс сегодня: в ДНР сбит украинский беспилотник, в ВСУ растет количество преступлений

Донбасс, 15 ноября. ВСУ бьют по городам и поселкам ДНР и ЛНР из минометов. В ДНР предупредили о возможных преступлениях украинских морпехов против мирных жителей. Украинские СМИ «нашли» уникальные доказательства вторжения РФ в Донбасс. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1500 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 52 раза.

Деградация ВСУ продолжается

Военная разведка ЛНР докладывает об увеличении небоевых потерь в рядах ВСУ в зоне ответственности луганчан. Очередной случай произошел 9 ноября в разведывательном взводе 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Ссора, возникшая после совместного распития алкоголя, привела к тому, что солдат застрелил своего сослуживца из автомата. После инцидента военнослужащий самовольно оставил место службы.

В тот же день, 9 ноября, после активного употребления алкоголя и неосторожного обращения с огнем произошло возгорание блиндажа на позициях 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ «Айдар». Результатом стали множественные термические ожоги старшины Брежнева.

В ДНР установили виновных

Прошедший позавчера артиллерийский обстрел южного поселка ДНР Коминтерново осуществили военнослужащие 4 артиллерийского дивизиона 40 отдельной артиллерийской бригады ВСУ по приказу командира подполковника Мамедова Е. Б. Информацию представили в оборонном ведомстве ДНР. Всего по жилым кварталам Коминтерново было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 152 мм.

Ранее указанное подразделение обстреляло из арторудий опоры ЛЭП в районе Коминтерново, в результате чего пять поселков юга республики остались без электроснабжения.

ВСУ используют запрещенные методы

Как правило, при обстреле территории республик украинские силовики для корректировки огня применяют запрещенные минскими соглашениями беспилотники. Об этом на брифинге заявил замком оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Один из таких был сбит военнослужащими ВС ДНР в районе северной части Донецка — селе Пески во время минометного обстрела пригородов столицы ДНР с позиций 57 омбр ВСУ. Полковник Басурин отметил, что сразу после уничтожения БПЛА обстрел прекратился.

Подкрепление морской пехоты ВСУ

Оперативное командование ДНР на основании разведданных сообщило о прибытии подкрепления на позиции 36 бригады морской пехоты ВСУ 501 батальона морской пехоты. В связи с этим военные ДНР предупреждают о возможном увеличении количества преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении гражданского населения.

«От рук этих «горепехотинцев» страдали граждане не только нашей республики, но и территорий, подконтрольной Украине. Вспомнить хотя бы изнасилование и убийство двух девушек в Павлополе и разграбления винно-водочных магазинов и ларьков вблизи Мариуполя весной этого года, которые совершили военнослужащие 501 батальона», — подытожил полковник Басурин.

Российское присутствие «доказано»

Откровенно порадовали украинские СМИ, которые распространили в сети «уникальные доказательства российского присутствия на Донбассе». «Самые честные» издания нашли в сети видео, на котором ополченцы едут на БТР по разрушенному войной селу, предположительно (судя по видео), — это село Новосветловка, видео было снято летом 2014 года сразу после освобождения от украинских батальонов.

То, что это российские военнослужащие и российская техника, горе-пропагандистам, наверное, подсказала георгиевская лента на груди одного из ополченцев. Других отличительных знаков, свидетельствующих об отношении к России, на видео не представлено.

Ресурс InformNapalm, который первым и опубликовал данное видео в качестве «доказательства», выложил в сеть и несколько фотографий якобы российских военнослужащих, участвовавших в войне в Донбассе. Но примечательно, что напротив каждой фотографии есть приписка «предположительно проходит службу» в 15 ОМСбр ВС РФ. То есть украинские пропагандисты и сами допускают ошибочность своих суждений, но при этом им «достоверно известно», что указанные личности проходили службу в России в 2014 году.