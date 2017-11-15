Военные Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны

Хараре, 15 ноября. Военные Зимбабве взяли под стражу министра финансов государства Игнасиуса Чомбо.

Как пишет Reuters, политик был сподвижником супруги президента Зимбабве Роберты Мугабе Грейс. Отмечается, что она является основным оппонентом бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву. Отстранение Мнангагву от должности 6 ноября побудило военных к действиям.

Ранее Газета.ru писала, что военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Также в столице государства слышны взрывы. Напомним, военные заявили, что их действия не являются захватом власти. Они назвали это «борьбой против преступников у власти».