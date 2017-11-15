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Россия
Эксперты рассказали, из-за чего вырастут зарплаты российских бюджетников
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    Эксперты рассказали, из-за чего вырастут зарплаты российских бюджетников

    8:41  15 Ноября 2017
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    Эксперты рассказали, из-за чего вырастут зарплаты российских бюджетников

    Москва, 15 ноября. Россиянам, работающим в бюджетной сфере, уже в следующем году могут существенно поднять зарплаты.

    Как сообщают «Известия», это может произойти благодаря поступлению в казну незапланированных доходов от продажи углеводородов. Так, по оценкам экспертов, цена на нефть будет больше заложенных в бюджет параметров.

    В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что средняя цена на нефть из-за оживления мировой экономики в будущем году составит 52,5 долларов, а в 2019-м — $55 за баррель.

    Прогнозируемые цифры — на 10 долларов выше, чем в планах российского министерства экономического развития. При таком развитии событий бюджет страны получит дополнительные 650 миллиардов рублей, которые можно будет потратить на индексацию зарплат бюджетников,

    Автор: Константин Терехов
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    #нефть #россия #бюджетники
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