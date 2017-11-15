Минобороны США впервые оплатит военнослужащему операцию по смене пола

Вашингтон, 15 ноября. Пентагон «в порядке исключения» впервые оплатит военнослужащему проведение операции по смене пола.

Как сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, операция по смене пола уже проведена, передает ТАСС. Хирургическое вмешательство осуществлялось по назначению врача.

«Так как военнослужащий уже ранее начал проходить курс процедур по смене пола, лечащий врач посчитал, что хирургическое вмешательство необходимо» , - отмечается в заявлении, которое приводит американское издание Army Times.

Операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой ведомства, касающейся службы трансгендеров.

В августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил о намерении изменить принятую в 2016 году при администрации Барака Обамы политику, согласно которой трансгендеры допускаются к службе в армии, однако суд запретил действующему президенту это делать.