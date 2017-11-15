Пять человек погибли в автомобильной аварии под Ростовом

Ростов, 15 ноября. Пять человек погибли в Ростовской области при столкновении пассажирской «Газели» с грузовиком «КамАЗ» в ночь на среду.

ДТП произошло около трех часов ночи на трассе Краснодар – Ростов. «КамАз» стоял на обочине на 1114-м километре дороги, «Газель» с пассажирами врезалась в него, сообщает агентство «Ридус» со ссылкой на МВД.

В результате аварии пять человек погибли, двое из них – несовершеннолетние. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.