Медведев распорядился упростить подключение садоводов и дачников к электросетям

Москва, 15 ноября. На сайте правительства России появилось постановление от 10 ноября, которым вносятся изменения в ряд российских законов, касающихся подключения потребителей к электросетям в России. Постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева упростит для дачников подключение к электросетям.

Как указано в пояснительной записке, постановление «позволит сократить количество процедур при взаимодействии с субъектами розничных рынков для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений». В первую очередь в рамках выполнения постановления будет сокращено количество документов, которые обязаны предоставить дачники для организации подключения.

Постановлением также перечисляются условия ограничения режима электроснабжения и правила установки приборов учета электроэнергии.