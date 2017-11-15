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Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
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    СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае

    8:27  15 Ноября 2017
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    СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае

    Хабаровск, 15 ноября. Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ возбудило дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту крушения самолета в Хабаровском крае.

    По версии следствия, причинами авиакатастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности, сообщает источник ФАН.

    Напомним, в среду утром в Хабаровском крае в аэропорту Нелькан потерпел крушение самолет LET L-410. На его борту находились девять человек, включая членов экипажа. Восемь человек погибли, один ребенок выжил, он госпитализирован. Самолет совершал рейс из Хабаровска.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #авиакатастрофа #хабаровск #l-410 #нелькан
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