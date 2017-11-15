СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ возбудило дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту крушения самолета в Хабаровском крае.

По версии следствия, причинами авиакатастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности, сообщает источник ФАН.

Напомним, в среду утром в Хабаровском крае в аэропорту Нелькан потерпел крушение самолет LET L-410. На его борту находились девять человек, включая членов экипажа. Восемь человек погибли, один ребенок выжил, он госпитализирован. Самолет совершал рейс из Хабаровска.