Стали известны новые подробности крушения самолета в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в крушении самолета LET L-410 в Хабаровском крае погибли 5 человек.

По данным, полученным ФАН, в воздушном судне, которое направлялось из краевого центра, в момент крушения было шесть человек, среди которых четыре пассажира и два члена экипажа.

Единственная выжившая – трехлетняя девочка. Три пассажира и два члена экипажа самолета погибли. По факту случившегося в дальневосточном СУ на транспорте СК РФ возбудили дело.

