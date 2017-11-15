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Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Происшествия
Стали известны новые подробности крушения самолета в Хабаровском крае
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    Стали известны новые подробности крушения самолета в Хабаровском крае

    8:25  15 Ноября 2017
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    Стали известны новые подробности крушения самолета в Хабаровском крае

    Хабаровск, 15 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в крушении самолета LET L-410 в Хабаровском крае погибли 5 человек.

    По данным, полученным ФАН, в воздушном судне, которое направлялось из краевого центра, в момент крушения было шесть человек, среди которых четыре пассажира и два члена экипажа.

    Единственная выжившая – трехлетняя девочка. Три пассажира и два члена экипажа самолета погибли. По факту случившегося в дальневосточном СУ на транспорте СК РФ возбудили дело.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #хабаровск #крушение самолета #let l-410
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