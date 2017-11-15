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Россия
РЖД запускает первые пассажирские поезда в обход Украины
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    РЖД запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

    8:26  15 Ноября 2017
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    РЖД запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

    Москва, 15 ноября. В среду «Российские железные дороги» запускают курсирование пассажирских поездов в обход Украины.

    Как сообщают «Известия», составы будут ходить по 140-километровому участку Журавка – Миллерово, движение по которому грузовых составов началось после окончания строительства в сентябре текущего года.

    Уточняется, по новой железнодорожной ветке (по Воронежской и Ростовской областям) пойдут поезда, которые следуют из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер, а также в обратном направлении.

    Как напоминает «Газета.ru», строительство участка в обход Украины началось в 2015 году и оценивалось в 56 млрд рублей. До этого поезда РЖД, следующие на юг и обратно, преодолевали небольшую часть пути по территории незалежной.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #ржд
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