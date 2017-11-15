РЖД запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

Москва, 15 ноября. В среду «Российские железные дороги» запускают курсирование пассажирских поездов в обход Украины.

Как сообщают «Известия», составы будут ходить по 140-километровому участку Журавка – Миллерово, движение по которому грузовых составов началось после окончания строительства в сентябре текущего года.

Уточняется, по новой железнодорожной ветке (по Воронежской и Ростовской областям) пойдут поезда, которые следуют из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер, а также в обратном направлении.

Как напоминает «Газета.ru», строительство участка в обход Украины началось в 2015 году и оценивалось в 56 млрд рублей. До этого поезда РЖД, следующие на юг и обратно, преодолевали небольшую часть пути по территории незалежной.

