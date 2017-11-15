Ребенок в США обошел защиту iPhone X
Вашингтон, 15 ноября. Американец Аттаулла Малик рассказал о случае, как его сын разблокировал iPhone X матери с помощью Face ID.
Об этом он опубликовал видео на YouTube-канале. Как отметил Малик, изначально смартфон не был настроен на распознавание лица ребенка.
Американец также добавил, что его смартфон сын разблокировать не может. Родители опасаются, что сын сможет делать покупки с телефона матери. Также они подчеркнули, что не хотят отключать Face ID.
Как писала Газета.ru, компания Apple заявляла, что Face ID может работать некорректно при использовании детьми младше 14 лет.
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