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Ребенок в США обошел защиту iPhone X
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    Ребенок в США обошел защиту iPhone X

    8:18  15 Ноября 2017
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    Ребенок в США обошел защиту iPhone X

    Вашингтон, 15 ноября. Американец Аттаулла Малик рассказал о случае, как его сын разблокировал iPhone X матери с помощью Face ID.

    Об этом он опубликовал видео на YouTube-канале. Как отметил Малик, изначально смартфон не был настроен на распознавание лица ребенка.

    Американец также добавил, что его смартфон сын разблокировать не может. Родители опасаются, что сын сможет делать покупки с телефона матери. Также они подчеркнули, что не хотят отключать Face ID.

    Как писала Газета.ru, компания Apple заявляла, что Face ID может работать некорректно при использовании детьми младше 14 лет.

    Ребенок в США обошел защиту iPhone X

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #ребенок #iphone x
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