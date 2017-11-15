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Трехмерную модель древней Пальмиры представили ученые ИИМК в Петербурге
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    Трехмерную модель древней Пальмиры представили ученые ИИМК в Петербурге

    8:30  15 Ноября 2017
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    Трехмерную модель древней Пальмиры представили ученые ИИМК в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Вчера в Петербурге была представлена разработанная учеными Института истории материальной культуры РАН трехмерная модель древней Пальмиры — «сокровища Востока» — в том виде, в котором она пребывает сейчас, пострадав от долгих веков упадка и сознательного вандализма со стороны исламских террористов.

    Разработка подробной 3D-модели потребовала специальной экспедиции в Сирию, во время которой значительную часть работы в руинах древней Пальмиры выполнили военные топографы, а также специальные дроны, которые зафиксировали территорию с высоты в 120, 220 и 320 метров.

    Созданная модель окажет неоценимую помощь сирийским историкам и управлению по сохранению объектов исторического наследия. Официальная передача трехмерной модели сирийской стороне пройдет 18 ноября.

    Трехмерную модель древней Пальмиры представили ученые ИИМК в Петербурге

    «Открыв нашу 3D-модель на компьютере, специалисты могут прогуляться по Пальмире, оценить масштабы разрушений и уже начинать обсуждать пути воссоздания, — рассказала РИА Новости возглавлявшая экспедицию ИИМК в Пальмиру историк Наталья Соловьева. — Имея такую 3D-модель и периодически посещая памятник, специалисты могут оценивать состояние объекта».

    Ранее, напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что дирекция сирийского Музея Пальмиры заявила, что обещанная ЮНЕСКО помощь в сохранении и восстановлении древнего города Пальмиры осталась обещаниями. 

    Трехмерную модель древней Пальмиры представили ученые ИИМК в Петербурге

    Автор: Валентин Меликов
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