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В Великобритании обвинили «российских хакеров» в атаке на СМИ
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    В Великобритании обвинили «российских хакеров» в атаке на СМИ

    8:06  15 Ноября 2017
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    В Великобритании обвинили «российских хакеров» в атаке на СМИ

    Лондон, 15 ноября. За прошедший год кибератакам «российских хакеров» подверглись британские энергетические и телекоммуникационные компании и СМИ. Об этом со ссылкой на директора Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарана Мартина, сообщила газета The Telegraph.

    «Я могу подтвердить, что вмешательство России, замеченное Национальным центром кибербезопасности за последний год, включает атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический сектор», — заявил Мартин.

    Директор Национального центра кибербезопасности не сообщил деталей предполагаемого вмешательства и не привел доказательств.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что испанские власти заявили о «российском вмешательстве» в ситуацию в Каталонии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #великобритания #хакеры #сми #кибератаки
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