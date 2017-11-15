Студенческая система оценки образования может быть создана в России

Москва, 15 ноября. Всероссийский студенческий союз (ВСС) предложил проект, в рамках которого учащиеся вузов смогут в форме опроса в Сети сообщить о недостатках обучения и нарушениях со стороны преподавателей.

Председатель ВСС Олег Цапко рассказал RT, что проект решили запустить в связи с постоянно поступающими жалобами студентов на нарушение их прав. Собранные в ходе опроса данные помогут выявить существующие проблемы и своевременно донести их до ректората учебного заведения.

Опрос будет проводится на собственных онлайн-площадках вузов, после чего информация в виде рекомендательного отчета будет предоставляться ректоратам. Также инициаторы проекта намерены отправить обобщенную статистику в Минобрнауки и Рособрнадзор.

Презентация проекта состоится в январе 2018 года на Студенческом правозащитном форуме в Москве. После этого ВСС начнет подключать к проекту первые учебные учреждения, поддержавшие инициативу. К проекту сможет присоединиться любой вуз, как государственный, так и частный.

Ранее сообщалось, что семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина. Программа была разработана для поддержки отечественных вузов и повышения престижа российского образования.