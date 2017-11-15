Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Общество
Студенческая система оценки образования может быть создана в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Студенческая система оценки образования может быть создана в России

    8:03  15 Ноября 2017
    68

    Студенческая система оценки образования может быть создана в России

    Москва, 15 ноября. Всероссийский студенческий союз (ВСС) предложил проект, в рамках которого учащиеся вузов смогут в форме опроса в Сети сообщить о недостатках обучения и нарушениях со стороны преподавателей.

    Председатель ВСС Олег Цапко рассказал RT, что проект решили запустить в связи с постоянно поступающими жалобами студентов на нарушение их прав. Собранные в ходе опроса данные помогут выявить существующие проблемы и своевременно донести их до ректората учебного заведения.

    Опрос будет проводится на собственных онлайн-площадках вузов, после чего информация в виде рекомендательного отчета будет предоставляться ректоратам. Также инициаторы проекта намерены отправить обобщенную статистику в Минобрнауки и Рособрнадзор.

    Презентация проекта состоится в январе 2018 года на Студенческом правозащитном форуме в Москве. После этого ВСС начнет подключать к проекту первые учебные учреждения, поддержавшие инициативу. К проекту сможет присоединиться любой вуз, как государственный, так и частный.

    Ранее сообщалось, что семь российских вузов вошли в программу поддержки, созданную по указу Путина. Программа была разработана для поддержки отечественных вузов и повышения престижа российского образования. 

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #студенты #рейтинг #образование #вуз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае

        7:51   15 Ноября 2017
        119
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        4588
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1644
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7986