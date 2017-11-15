Австралийцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

Сидней, 15 ноября. Большинство граждан Австралии на референдуме одобрительно проголосовали за легализацию однополых браков в стране.

Как пишут западные издания, голосование проводилось по почте. В нем приняли участие 12,7 миллиона человек.

За легализацию однополых браков высказались 61,6% опрошенных. Против такой меры выступили 38,4%.

Отмечается, что голосование носило ознакомительный характер. При этом руководство страны пообещало провести парламентское голосование.

Ранее Газета.ru писала, что в Германии был зарегистрирован первый однополый брак.