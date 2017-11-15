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Австралийцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
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    Австралийцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

    8:00  15 Ноября 2017
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    Австралийцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

    Сидней, 15 ноября. Большинство граждан Австралии на референдуме одобрительно проголосовали за легализацию однополых браков в стране.

    Как пишут западные издания, голосование проводилось по почте. В нем приняли участие 12,7 миллиона человек.

    За легализацию однополых браков высказались 61,6% опрошенных. Против такой меры выступили 38,4%.

    Отмечается, что голосование носило ознакомительный характер. При этом руководство страны пообещало провести парламентское голосование.

    Ранее Газета.ru писала, что в Германии был зарегистрирован первый однополый брак. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #австралия #брак
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