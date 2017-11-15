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Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге
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    Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге

    7:56  15 Ноября 2017
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    Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге

    Страсбург, 15 ноября. На открывшейся во французском Страсбурге вставке «Сирия. Фотохроники войны», была показана работа сил ВКС РФ в Сирии, базирующихся на авиабазе «Хмеймим». Сделанные в 2015 и 2016 годах кадры антитеррористической операции Минобороны РФ были размещены на площадке Европарламента. 

    Выставка о Сирии была открыта вчера в рамках пленарной сессии Европейского парламента, в открытии принимал участие постпред России в ЕС Владимир Чижов. Почти 50 работ, представленных на выставке, были сделаны военными фотокорреспондентами медиагруппы «Россия сегодня» и операторами ВГТРК.

    Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге

    Как отметил глава дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александр Штоль в беседе с РИА Новости, организовать выставку в Европарламенте было не так уж легко, однако это удалось сделать, поскольку «Европарламенту должен быть характерен некий плюрализм мнений».

    Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге

    Автор: Валентин Меликов
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