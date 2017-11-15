Работу ВКС РФ в Сирии показали на выставке, открывшейся в Страсбурге

Страсбург, 15 ноября. На открывшейся во французском Страсбурге вставке «Сирия. Фотохроники войны», была показана работа сил ВКС РФ в Сирии, базирующихся на авиабазе «Хмеймим». Сделанные в 2015 и 2016 годах кадры антитеррористической операции Минобороны РФ были размещены на площадке Европарламента.

Выставка о Сирии была открыта вчера в рамках пленарной сессии Европейского парламента, в открытии принимал участие постпред России в ЕС Владимир Чижов. Почти 50 работ, представленных на выставке, были сделаны военными фотокорреспондентами медиагруппы «Россия сегодня» и операторами ВГТРК.

Как отметил глава дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александр Штоль в беседе с РИА Новости, организовать выставку в Европарламенте было не так уж легко, однако это удалось сделать, поскольку «Европарламенту должен быть характерен некий плюрализм мнений».