ВСУ выпустили по ДНР более 100 снарядов

Донецк, 15 ноября. Украинские силовики выпустили 80 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Зайцево в пригороде Горловки и еще более 20 снарядов из тяжелой артиллерии – по окраинам Донецка и Докучаевска, сообщает командование ДНР.

Уточняется, что обстрел поселка Зайцева производился со стороны подконтрольного Киеву Дзержинска около часа ночи, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

По словам представителей командования ДНР, обстрел ВСУ является попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта в Минске.

«Данный обстрел ВСУ… говорит о намерении некоторых сил в Украине сорвать сегодня в Минске конструктивный диалог сторон по мирному урегулированию конфликта», — приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, военную операцию в отношении Донецкой и Луганской народных республик Киев начал в апреле 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время в результате вооруженного конфликта, согласно данным ООН, погибло более 10 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в Донбассе – одна из главных проблем мирового сообщества. В частности, разрешить ее стараются в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако, несмотря на принимаемые там соглашения, перестрелки в Донбассе продолжаются. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Так, накануне украинские силовики выпустили почти 800 боеприпасов по ДНР.