Россияне стали чаще выезжать за границу

Москва, 15 ноября. С июля по сентябрь 2017 года на 20% больше россиян выехали на отдых за границу, чем в 2016 году. Их число составило 14,5 млн человек.

Согласно данным Единой межведомственной информационной статистической системы (ЕМИСС), после минимальных показателей за третий квартал предыдущего года, когда только 11,6 млн российских туристов выехали из страны, ситуацию стала постепенно возвращаться к рекордным показателям пятилетней давности (19 млн человек).

Большая часть россиян предпочитает выезжать за рубеж частным образом, однако в Ростуризме отмечают восстановление продаж в туристической отрасли в среднем на 30%, пишет газета «Известия».

Эксперты такую статистику объясняют стабилизацией рубля и экономического положения в России.

Напомним, ранее эксперты также прогнозировали рост спроса россиян на зарубежные товары в связи с улучшением материального положения, а средняя зарплата в Москве, по данным Мосгорстата, превысила 90 тысяч рублей.