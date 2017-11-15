ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае
Хабаровский край, 15 ноября. Федеральному агентству новостей стало известны детали крушения самолета в Хабаровском крае.
Как удалось выяснить ФАН, на борту воздушного судна LET L-410, который потерпел крушение в Аяно-Майском районе, находились девять человек, включая и членов экипажа самолета.
В результате крушения восемь человек погибли, еще один ребенок выжил, его везут в ближайшую Центральную районную больницу. Добавим, что самолет совершал рейс из Хабаровска.
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