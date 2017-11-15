ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае

Хабаровский край, 15 ноября. Федеральному агентству новостей стало известны детали крушения самолета в Хабаровском крае.

Как удалось выяснить ФАН, на борту воздушного судна LET L-410, который потерпел крушение в Аяно-Майском районе, находились девять человек, включая и членов экипажа самолета.

В результате крушения восемь человек погибли, еще один ребенок выжил, его везут в ближайшую Центральную районную больницу. Добавим, что самолет совершал рейс из Хабаровска.