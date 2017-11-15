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Политика
Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице не являются «захватом» власти
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    Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице не являются «захватом» власти

    7:51  15 Ноября 2017
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    Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице не являются «захватом» власти

    Хараре, 15 ноября. Военные Зимбабве заявили, что их действия в Хараре направлены против «преступников» и не являются захватом правительства.

    Об этом сообщает Би-би-си.

    По данным СМИ, представитель армии Зимбабве выступил с обращением. Он рассказал, что действия военных направлены на борьбу с людьми, «совершившими преступления, вызвавших социальный и экономический кризис» в стране.

    Он также пояснил, что президент государства Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.

    Ранее Газета.ru писала, что колонна бронетехники выдвинулась в сторону Хараре. Сообщалось о взрывах в городе. 

    Напомним, также военные взяли под контроль здание телекомпании ZBC и проверяют всех входящих и выходящих. По данным СМИ, несколько журналистов подверглись избиению. Вместо выпуска новостей на телеканале ZBC показали музыкальную заставку.

    Автор: Алия Садыкова
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    #госпереворот #зимбабве
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