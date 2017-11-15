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ВСУ нарушили режим перемирия 10 раз за сутки — ЛНР
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    ВСУ нарушили режим перемирия 10 раз за сутки — ЛНР

    7:47  15 Ноября 2017
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    ВСУ нарушили режим перемирия 10 раз за сутки — ЛНР

    Луганск, 15 ноября. Украинские вонные десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего было выпущено более 160 мин и снарядов.

    Под огонь попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Долгое, Пришиб, Логвиново, Санжаровка, Сокольники.

    По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Напомним, в предыдущие сутки киевские силовики 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #обстрел #лнр
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