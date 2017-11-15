Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Общество
Это крупная деза: Захарова ответила на заметку Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это крупная деза: Захарова ответила на заметку Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ

    7:54  15 Ноября 2017
    186

    Это крупная деза: Захарова ответила на заметку Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ

    Москва, 15 ноября. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заметку издания Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ.

    «Чудесные американские «журналисты» написали очередную милую фальшивку. Работающий промокашкой у своих кляксодателей сайт Buzzfeed снова выдал. На этот раз это уже не фейк, это крупная деза», — написала Захарова в Facebook.

    Напомним, что ранее американское издание опубликовало новость о том, что Федеральное бюро расследований начало расследование переводов российского МИД посольствам РФ на сумму около 400 тыс. долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

    «Откуда же им было знать, что 18 сентября 2016 года проходили выборы в Госдуму, и именно МИД и его загранучреждения являются ответственными за организацию электорального процесса для российских граждан, проживающих за рубежом!», — продолжает Захарова.

    По ее словам, журналисты Buzzfeed не удосужились вникнуть в суть вопроса, не став проверять публикуемые ими данные из открытых источников – к примеру, на том же сайте российского МИД, где на тему было размещено несколько сообщений.

    «В российских дипломатических и консульских представительствах за рубежом создано 364 избирательных участка в 145 странах. Еще раз повторяю, чтобы был понятен масштаб мероприятия: 364 избирательных участка в 145 странах», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

    «Дорогие американские пропагандисты из Buzzfeed, ваши выборы вы провели сами, без нашей финансовой помощи — много чести ещё вам президентов выбирать», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #мид рф #мария захарова
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует подробности крушения самолета в Хабаровском крае

        7:51   15 Ноября 2017
        119
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        4588
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1644
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7986