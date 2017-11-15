Это крупная деза: Захарова ответила на заметку Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ

Москва, 15 ноября. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на заметку издания Buzzfeed о денежных переводах МИД РФ.

«Чудесные американские «журналисты» написали очередную милую фальшивку. Работающий промокашкой у своих кляксодателей сайт Buzzfeed снова выдал. На этот раз это уже не фейк, это крупная деза», — написала Захарова в Facebook.

Напомним, что ранее американское издание опубликовало новость о том, что Федеральное бюро расследований начало расследование переводов российского МИД посольствам РФ на сумму около 400 тыс. долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

«Откуда же им было знать, что 18 сентября 2016 года проходили выборы в Госдуму, и именно МИД и его загранучреждения являются ответственными за организацию электорального процесса для российских граждан, проживающих за рубежом!», — продолжает Захарова.

По ее словам, журналисты Buzzfeed не удосужились вникнуть в суть вопроса, не став проверять публикуемые ими данные из открытых источников – к примеру, на том же сайте российского МИД, где на тему было размещено несколько сообщений.

«В российских дипломатических и консульских представительствах за рубежом создано 364 избирательных участка в 145 странах. Еще раз повторяю, чтобы был понятен масштаб мероприятия: 364 избирательных участка в 145 странах», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.