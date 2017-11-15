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В Лондоне задержали готовившую теракт девочку-подростка
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    В Лондоне задержали готовившую теракт девочку-подростка

    7:44  15 Ноября 2017  /обновлено: 7:46  15 Ноября 2017
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    В Лондоне задержали готовившую теракт девочку-подростка

    Лондон, 15 ноября. Британская полиция задержала в Лондоне 14-летнюю девочку, которую подозревают в пособничестве терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Скотланд-Ярда сообщает The Guardian.

    Подростка задержали в южной части британской столицы по подозрению в содействии подготовке теракта. Сейчас девочка взята под стражу и находится в отделении полиции.

    Напомним, ранее в Лондоне по подозрению в причастности к терактам уже задерживали несовершеннолетних. В сентябре Газета.ru сообщила, что в столице Великобритании взяли под стражу 17-летнего подростка, которого заподозрили в причастности к терактам в лондонском метро.

    Автор: Виталий Малясев
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    #теракт #лондон #девочка
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