В Лондоне задержали готовившую теракт девочку-подростка

Лондон, 15 ноября. Британская полиция задержала в Лондоне 14-летнюю девочку, которую подозревают в пособничестве терроризму. Об этом со ссылкой на пресс-службу Скотланд-Ярда сообщает The Guardian.

Подростка задержали в южной части британской столицы по подозрению в содействии подготовке теракта. Сейчас девочка взята под стражу и находится в отделении полиции.

Напомним, ранее в Лондоне по подозрению в причастности к терактам уже задерживали несовершеннолетних. В сентябре Газета.ru сообщила, что в столице Великобритании взяли под стражу 17-летнего подростка, которого заподозрили в причастности к терактам в лондонском метро.