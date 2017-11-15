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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем

    7:59  15 Ноября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем

    Дейр-эз-Зор, 15 ноября. Силы сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ возобновили атаки на позиции террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в предместьях Абу-Кемаля. 

    В настоящее время войска при поддержке союзных сил ополчения окружают позиции ИГ1 с трех сторон — с востока, юга и запада. Продолжаются артиллерийские и ракетные удары по позициям ИГ1, в то время как ВКС РФ наносят удары по технике террористов.

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем

    Ранее источники Muraselon сообщали, что спецназ САА «Силы тигра» смог прорваться к Абу-Кемалю с северо-запада, от Меядина.

    Известно, что после того, как правительственные войска вошли в Абу-Кемаль с запада последовала массированная контратака ИГ.

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем

    Напомним, вчера «Газета.ru» сообщала, что в Минобороны РФ заявили о получении неоспоримых доказательств сотрудничества США с террористами «Исламского государства». Огромные колонны террористов выдвинулись из Абу-Кемаля в направлении иракской границы, при этом пилоты боевых самолетов западной коалиции во главе с США отказались наносить удары по террористам, заявив, что те являются «военнопленными».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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