Британский генерал: Великобритания не сможет защититься от такого врага как Россия

Лондон, 15 ноября. Британский отставной генерал Ричард Бэрронс заявил, что вооруженные силы страны не способны противостоять таким угрозам как Россия, ИГИЛ1 (запрещена в России) или Северная Корея.

Бэрронс еще в прошлом году занимал пост командующего Объединенными вооруженными силами Великобритании (сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы), а следовательно владеет актуальной информацией о состоянии армии, пишет издание Sky News.

По мнению Бэрронса, Великобритания слишком сильно сократила расходы на оборону, что не могло не сказаться на уровне боеготовности военнослужащих.

Генерал предупредил, что предстоящая проверка состояния национальной безопасности и следующее за ней возможное сокращение военного бюджета могут негативно сказаться на состоянии армии.

Контекстом для таких заявлений и для предстоящей проверки выступает растущая угроза со стороны «Исламского государства»1 (запрещена в РФ), а также России и Северной Кореи, пишет издание. Противостоять возможным угрозам со стороны этих сил Великобритания не способна, считает Бэрронс:

«Перед нашей страной, очевидно, стоят экзистенциальные угрозы, причем разных типов: есть, например, ИГ1. (…) Мы также ежедневно вынуждены вести конфронтацию с Россией. (…) Есть и Северная Корея. (…) А решить такую проблему мы не способны».

Ранее сообщалось, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования. Такие выводы сделал немецкий еженедельник Der Spiegel, изучив секретный доклад Альянса.

1 Организация запрещена на территории РФ.