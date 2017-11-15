«Я-то думал, вы культурные»: Дюжев обиделся на россиян, не пропустивших его в аэропорту

Москва, 15 ноября. Актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире передачи «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 рассказал, что разочаровался в своих российских зрителях.

Он добавил, что они отводят ему место «в последнем вагоне».

Как пишет URA.RU, Дюжев рассказал о случае в аэропорту. Стоя в очереди на регистрацию в аэропорту в бизнес-класс он заметил, что большинство людей стоят в очереди «эконом». Дюжев попросил пропустить его вперед, однако получил отказ и его отправили в конец очереди.

По мнению артиста, это говорит о том, что зрители заслуживают «туфту и лабуду» на экранах. Дюжев подчеркнул, что думал о россиянах как о культурных, порядочных и образованных людях.