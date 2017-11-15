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«Я-то думал, вы культурные»: Дюжев обиделся на россиян, не пропустивших его в аэропорту
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    «Я-то думал, вы культурные»: Дюжев обиделся на россиян, не пропустивших его в аэропорту

    7:30  15 Ноября 2017
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    «Я-то думал, вы культурные»: Дюжев обиделся на россиян, не пропустивших его в аэропорту

    Москва, 15 ноября. Актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире передачи «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 рассказал, что разочаровался в своих российских зрителях.

    Он добавил, что они отводят ему место «в последнем вагоне».

    Как пишет URA.RU, Дюжев рассказал о случае в аэропорту. Стоя в очереди на регистрацию в аэропорту в бизнес-класс он заметил, что большинство людей стоят в очереди «эконом». Дюжев попросил пропустить его вперед, однако получил отказ и его отправили в конец очереди.

    По мнению артиста, это говорит о том, что зрители заслуживают «туфту и лабуду» на экранах. Дюжев подчеркнул, что думал о россиянах как о культурных, порядочных и образованных людях.

    «А оказывается это такой уровень», — добавил он. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #дюжев
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