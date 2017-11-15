В ООН приняли предложенный Украиной проект резолюции по Крыму

Нью-Йорк, 15 ноября. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял большинством голосов подготовленный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

Документу под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» подготовила Украина. Соавторами доклада выступили 40 стран, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания.

В документе говорится, что «в отношении жителей временно оккупированного Крыма» проводятся дискриминационные меры и содержится осуждение «ущемления прав человека». Также в предложенной Украиной резолюции предусмотрено требование обеспечить обучение детей на украинском и крымско-татарском языках, сообщает Газета.ru.

За резолюцию проголосовали представители 71 государства, в том числе большинства европейских стран и США. Против выступили 25 членов ГА ООН, включая Китай, Индию, Сербию, Армению, Казахстан, Кубу и другие страны. Воздержались — 77 государств.