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В ООН приняли предложенный Украиной проект резолюции по Крыму
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    В ООН приняли предложенный Украиной проект резолюции по Крыму

    7:28  15 Ноября 2017
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    В ООН приняли предложенный Украиной проект резолюции по Крыму

    Нью-Йорк, 15 ноября. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял большинством голосов подготовленный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

    Документу под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» подготовила Украина. Соавторами доклада выступили 40 стран, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания.

    В документе говорится, что «в отношении жителей временно оккупированного Крыма» проводятся дискриминационные меры и содержится осуждение «ущемления прав человека». Также в предложенной Украиной резолюции предусмотрено требование обеспечить обучение детей на украинском и крымско-татарском языках, сообщает Газета.ru.

    За резолюцию проголосовали представители 71 государства, в том числе большинства европейских стран и США. Против выступили 25 членов ГА ООН, включая Китай, Индию, Сербию, Армению, Казахстан, Кубу и другие страны. Воздержались — 77 государств.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #оон #крым #резолюция
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