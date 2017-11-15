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Экономика
Расходы России на оборону за два года приблизились к $70 млрд
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    Расходы России на оборону за два года приблизились к $70 млрд

    7:18  15 Ноября 2017
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    Расходы России на оборону за два года приблизились к $70 млрд

    Москва, 15 ноября. За два года расходы России на оборону достигли 5,3% ВВП, или 69,2 миллиарда долларов.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование PwC, РФ поднялась на седьмое место в мире по милитаризации экономики и на четвертое по безопасности. Эксперты подчеркнули, что это связано с реализуемой программой перевооружения.

    Отмечается, что в 2014 году аналогичные расходы страны составляли 4,5% ВВП.

    Также по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия находится на третьем месте по объему расходов госбюджета на оборону после США и Китая (без привязки к ВВП).

    Ранее Газета.ru писала, что «сдерживание» России обойдется налогоплательщикам США в 4,6 млрд долларов. Согласно принятому палатой представителей американского конгресса «военному» бюджету «сдерживание» России обойдется США в сумму 4,6 млрд долларов.

    Расходы России на оборону за два года приблизились к $70 млрд

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #оборона #бюджет
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