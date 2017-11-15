Голкипер сборной РФ по футболу Лунев рассказал о своем самочувствии

Москва, 15 ноября. Вратарь российской сборной по футболу Андрей Лунев сообщил, что его самочувствие приходит в норму и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Соответствующий пост появился на официальной странице сборной РФ в Twitter.

«Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — пообещал голкипер.

Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

Напомним, накануне во время матча Россия – Испания в Петербурге Андрей Лунев получил скальпированную рану головы и сотрясение мозга после столкновения с испанским защитником Родриго Морено, который на скорости случайно ударил российского игрока коленом по голове.