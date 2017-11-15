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Спорт
Голкипер сборной РФ по футболу Лунев рассказал о своем самочувствии
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    Голкипер сборной РФ по футболу Лунев рассказал о своем самочувствии

    7:12  15 Ноября 2017
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    Голкипер сборной РФ по футболу Лунев рассказал о своем самочувствии

    Москва, 15 ноября. Вратарь российской сборной по футболу Андрей Лунев сообщил, что его самочувствие приходит в норму и поблагодарил болельщиков за поддержку.

    Соответствующий пост появился на официальной странице сборной РФ в Twitter.

    «Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — пообещал голкипер.

    Напомним, накануне во время матча Россия – Испания в Петербурге Андрей Лунев получил скальпированную рану головы и сотрясение мозга после столкновения с испанским защитником Родриго Морено, который на скорости случайно ударил российского игрока коленом по голове.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #футбол #лунев #травма
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