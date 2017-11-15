В Европарламент внесен законопроект об ответственности за распространение нацизма

Москва, 15 ноября. В Европарламент поступил законопроект, предлагающий, в том числе, введение персональных санкций против политиков, причастных к пропаганде нацистской идеологии в ЕС.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на текст документа, документ направила неправительственная организация «Объединение против нацизма». Под законопроектом подписались ряд европейских организаций и партий.

Как считают эксперты в Комитете Европарламента по отношениям с Россией, мгновенной реализации инициативы не стоит.

Отмечается, что под санкциями понимают штрафы, блокировку счетов конкретных лиц и ограничение передвижения по ЕС.