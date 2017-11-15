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Авиакомпании в России обяжут платить компенсации по международным правилам
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    Авиакомпании в России обяжут платить компенсации по международным правилам

    7:03  15 Ноября 2017
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    Авиакомпании в России обяжут платить компенсации по международным правилам

    Москва, 15 ноября. Авиаперевозчиков в России могут обязать выплачивать пассажирам компенсации согласно международным правилам. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    В конце августа Россия присоединилась к Монреальской конвенции, которая регулирует правила международных перевозок. Теперь Госдума готовится рассмотреть в третьем чтении законопроект о внесении в Воздушный кодекс России соответствующих поправок.

    Поправки регулируют порядок предъявления к авиакомпаниям требований о компенсации в случаях отмены или задержки рейсов, утери или повреждения багажа, причинении вреда здоровью или смерти пассажира. В частности, поправки устанавливают предельные размеры компенсаций, которые пассажир может потребовать, не доказывая размер причиненного ущерба.

    В случае гибели пассажира предельный размер компенсации составит 6 млн рублей, за причинение вреда здоровью компенсация составит до 2-х млн рублей.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #компенсации #пассажиры #авиаперевозки
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