ЭРА-ГЛОНАСС в России получит вторую кнопку

Москва, 15 ноября. Терминалы ЭРА-ГЛОНАСС получат коммерческую кнопку Устройства системы экстренного реагирования при авариях обновят в 2018 году.

Как пишет газета «Известия», в 2018 году у системы экстренного реагирования при авариях появятся новые терминалы. В их конструкции появится специальная кнопка. Водитель таким образом сможет вызвать «аварийного комиссара», заказать доставку бензина или техническую помощь.

Отмечается, что системы будут продавать в любых салонах сотовой связи.

Напомним, как писала Газета.ru, ЭРА-ГЛОНАСС с 2018 года останется без бюджетного финансирования.