ЭРА-ГЛОНАСС в России получит вторую кнопку
Москва, 15 ноября. Терминалы ЭРА-ГЛОНАСС получат коммерческую кнопку Устройства системы экстренного реагирования при авариях обновят в 2018 году.
Как пишет газета «Известия», в 2018 году у системы экстренного реагирования при авариях появятся новые терминалы. В их конструкции появится специальная кнопка. Водитель таким образом сможет вызвать «аварийного комиссара», заказать доставку бензина или техническую помощь.
Отмечается, что системы будут продавать в любых салонах сотовой связи.
Напомним, как писала Газета.ru, ЭРА-ГЛОНАСС с 2018 года останется без бюджетного финансирования.
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