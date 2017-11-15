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Макрон предупредил Европу: Нельзя отталкивать Путина и Трампа
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    Макрон предупредил Европу: Нельзя отталкивать Путина и Трампа

    7:14  15 Ноября 2017  /обновлено: 7:36  15 Ноября 2017
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    Макрон предупредил Европу: Нельзя отталкивать Путина и Трампа

    Абу-Даби, 15 ноября. В настоящее время власти Евросоюза должны придерживаться осторожной политики во взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом: несмотря на то, что в Европе не согласны с их политическими идеями, ситуация только ухудшится, если Европа оттолкнет от себя Путина и Трампа. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии нового Лувра в Абу-Даби.

    Макрон подчеркнул, что не одобряет Путина и Трампа и считает, что президенты России и США «угрожают западным ценностям открытости и толерантности». Тем не менее, Европа должна воздержаться от чрезмерного давления на них.

    Макрон предупредил Европу: Нельзя отталкивать Путина и Трампа

    «Если вы будете просто отталкивать их от Европы и наших ценностей, заявляя «вы предали наши ценности», вы их потеряете», — предупредил европейцев Макрон в беседе с «Би-Би-Си».

    По словам французского президента, Путин и Трамп — а также значительная часть населения их стран — выбрали отличающийся от европейского путь, поскольку «потерявшую воображение» Европу охватила «паранойя и чувство страха и готовности что-то защищать». При этом Путин, по словам Макрона, выбрав иной путь, «забыл, что исторически российская цивилизация была открытой, а ее будущее было непосредственно связано с Европой».

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп #макрон
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