Военные Зимбабве заявили, что глава государства находится в безопасности

Хараре, 15 ноября. Военные, захватившие здание государственной телерадиокомпании в Зимбабве, заявили, что глава государства находится в безопасности.

Как сообщает RT, в обращении, трансляция которого шла по национальному ТВ, военнослужащие заявили, что их цель не президент Роберт Мугабе, а окружение лидера страны.

Кроме этого, военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот.

Как напоминают «Известия», ранее власти взяли под усиленную охрану правительственные объекты, а в столицу выдвинулась колонна бронетехники.