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Военные Зимбабве заявили, что глава государства находится в безопасности
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    Военные Зимбабве заявили, что глава государства находится в безопасности

    6:50  15 Ноября 2017
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    Военные Зимбабве заявили, что глава государства находится в безопасности

    Хараре, 15 ноября. Военные, захватившие здание государственной телерадиокомпании в Зимбабве, заявили, что глава государства находится в безопасности.

    Как сообщает RT, в обращении, трансляция которого шла по национальному ТВ, военнослужащие заявили, что их цель не президент Роберт Мугабе, а окружение лидера страны.

    Кроме этого, военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот

    Как напоминают «Известия», ранее власти взяли под усиленную охрану правительственные объекты, а в столицу выдвинулась колонна бронетехники.

    Автор: Константин Терехов
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    #роберт мугабе #зимбабве
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