Ярошенко лишат семейных фотографий и писем в американской тюрьме

Москва, 15 ноября. Похищенный в 2010 году американскими спецслужбами российский летчик Константин Ярошенко, рассказал, что администрация тюрьмы, где он содержится, с 27 ноября вводит серьезные ограничения на хранение личных вещей.

Как пишет газета «Известия», в тюрьме «Форт-Дикс» вводятся ограничения на хранение фотографий, открыток, одежды, писем, а также предметов гигиены.

Как пояснил Ярошенко, запреты стали ответом руководства учреждений на многочисленные жалобы о дискриминации и произволе.

Ярошенко также отметил, что теперь одному заключенному нельзя иметь более 25 фотографий, 25 писем, пяти журналов и трех газет.

Напомним, Газета.ru писала, что в 2011 году Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения.