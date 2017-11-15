В немецком аэропорту нашли бомбу
Берлин, 15 ноября. В немецком аэропорту обнаружили пакет, в котором нашли бомбу.
Как пишет Daily Star, аэропорт закрыли, все рейсы перенесли.
Инцидент произошел в Ганновере. Служба безопасности проверяла склад воздушной гавани и нашла подозрительный пакет.
Отмечается, что теперь кинологи и служба безопасности обыскивает здание. Они ищут другие опасные предметы.
Ранее Газета.ru писала, что офисы банка «Советский» в Петербурге эвакуировали из-за электронного письма с Украины.
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