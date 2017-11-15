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«Сдерживание» России обойдется налогоплательщикам США в 4,6 млрд долларов
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    «Сдерживание» России обойдется налогоплательщикам США в 4,6 млрд долларов

    6:33  15 Ноября 2017
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    «Сдерживание» России обойдется налогоплательщикам США в 4,6 млрд долларов

    Вашингтон, 15 ноября. Согласно принятому палатой представителей американского конгресса «военному» бюджету «сдерживание» России обойдется США в сумму 4,6 млрд долларов.

    «Средства разрешается израсходовать на реализацию «Инициативы по сдерживанию в Европе» с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США в Европе», — говорится в комментариях к этой статье расходов.

    Кроме того, как говорится в документе, порядка 100 миллионов долларов разрешается использовать на повышение обороноспособности стран Прибалтики. Еще 350 млн долларов можно будет потратить на оказание военной помощи Украине.

    В целом же, как информирует URA.RU, размер бюджета оборонного ведомства США на 2018 год составляет 700 миллиардов долларов, при этом на основные операции Пентагона выделяется более $634 млрд. 

    Кроме того, 66 миллиардов долларов американские власти планируют потратить на военные миссии в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах. На противоракетную оборону для противодействия угрозе КНДР будет потрачено более 12,3 млрд долларов. 

    Добавим, что теперь законопроект должен быть принят верхней палатой конгресса США, после этого он поступит на подпись Дональду Трампу.
     

    Автор: Константин Терхов
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    #россия #сша #пентагон
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