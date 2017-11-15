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Пушков заявил, что США в Сирии берегут ИГИЛ для нового применения
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    Пушков заявил, что США в Сирии берегут ИГИЛ для нового применения

    6:23  15 Ноября 2017
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    Пушков заявил, что США в Сирии берегут ИГИЛ для нового применения

    Дамаск, 15 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что контингент США в Сирии стремится сохранить террористическую организацию «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 –  запрещена на территории РФ) для нового применения. Свое мнение сенатор выразил в микроблоге в сервисе Twitter.

    Пушков ответил на высказывание главы пентагона Джеймса Мэттиса, который заявил о разрешении ООН на присутствие военных сил США в Сирии. При этом Мэттис не уточнил, какая резолюция организации, по его мнению, дает Вашингтону право размещать свои войска на территории Сирийской Арабской Республики (САР), сообщает Газета.ru.

    Пушков отметил, что у США нет права находиться в Сирии, и заявил, что истинная причина присутствия американских военных в стране связана с желанием сберечь для нового применения ИГИЛ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #игил #пушков
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