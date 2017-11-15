Москва, 15 ноября. В недрах Государственной думы разрабатывается законопроект, согласно которому SIM-карты в России могут стать полноценным идентификатором личности.

Об этом «Известиям» рассказал глава комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по словам которого цель нововведения — облегчить жизнь россиян.

Как пояснил парламентарий, «симка» в перспективе выполняя функции полноценного документа, даст гражданам широкие возможности – даже вплоть до того, что, не имея с собой паспорта и других документов, можно будет взять кредит.

Для того, что SIM-карта стала полноценным идентификатором личности, предстоит проделать немало работы, а именно – внесены поправки в ряд законов: «О связи», «О банках и банковской деятельности» и другие.

Добавим, что в случае принятия разрабатываемого законопроекта, число SIM-карт, продаваемых одному человеку, ограничиваться не будет, но при этом каждая из них будет полноценным идентификатором личности.