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SIM-карты в России могут стать полноценным идентификатором личности
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    SIM-карты в России могут стать полноценным идентификатором личности

    6:16  15 Ноября 2017
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    SIM-карты в России могут стать полноценным идентификатором личности

    Москва, 15 ноября. В недрах Государственной думы разрабатывается законопроект, согласно которому SIM-карты в России могут стать полноценным идентификатором личности.

    Об этом «Известиям» рассказал глава комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по словам которого цель нововведения — облегчить жизнь россиян.

    Как пояснил парламентарий, «симка» в перспективе выполняя функции полноценного документа, даст гражданам широкие возможности – даже вплоть до того, что, не имея с собой паспорта и других документов, можно будет взять кредит.

    Для того, что SIM-карта стала полноценным идентификатором личности, предстоит проделать немало работы, а именно – внесены поправки в ряд законов: «О связи», «О банках и банковской деятельности» и другие.

    Добавим, что в случае принятия разрабатываемого законопроекта, число SIM-карт, продаваемых одному человеку, ограничиваться не будет, но при этом каждая из них будет полноценным идентификатором личности.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #госдума #sim-карта
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