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На аукционе Christie’s продали бриллиант весом в 163 карата
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    На аукционе Christie’s продали бриллиант весом в 163 карата

    6:02  15 Ноября 2017
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    На аукционе Christie’s продали бриллиант весом в 163 карата

    Женева, 15 ноября. Самый крупный из когда-либо выставлявшихся на торги бриллиант весом в 163 каратов, был продан на  аукционе Christie’s.

    Как сообщают «Известия», «Искусство Гризоньо», а именно такое название носит алмаз, ушло с молотка за рекордные 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.

    К слову, бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в феврале 2016 года в Анголе. Над его полировкой трудились  десять экспертов-ювелиров, работ шли в течение почти года.

    Автор: Константин Терехов
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    #женева #christies #алмаз
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