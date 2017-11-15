На аукционе Christie’s продали бриллиант весом в 163 карата

Женева, 15 ноября. Самый крупный из когда-либо выставлявшихся на торги бриллиант весом в 163 каратов, был продан на аукционе Christie’s.

Как сообщают «Известия», «Искусство Гризоньо», а именно такое название носит алмаз, ушло с молотка за рекордные 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.

К слову, бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в феврале 2016 года в Анголе. Над его полировкой трудились десять экспертов-ювелиров, работ шли в течение почти года.