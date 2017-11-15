Асад заявил о победе над терроризмом в Сирии благодаря арабскому национализму

Дамаск, 15 ноября. Сирия одержала победу в борьбе с терроризмом благодаря приверженности доктрине арабского национализма. Об этом на встрече с делегатами конференции арабских националистов заявил президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад.

По словам Асада, противники Сирии пытались противопоставить ислам и арабизм. Для достижения своих целей они выбрали экстремистскую группировку «Братья Мусульмане» и ее последователей «Джебхат ан-Нусру»1 и «Исламское государство»1 (обе организации запрещены в РФ). Но их планы провалились, и «добиться конфессионального раскола Сирии и всего Ближнего Востока» им не удалось.

Асад заверил участников встречи, что САР не откажется от приверженности «арабской националистической доктрине». Президент Сирии подчеркнул, что армия и сирийский народ одержали победу над терроризмом благодаря этой приверженности.

1 Организация запрещена на территории РФ.