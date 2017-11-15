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Асад заявил о победе над терроризмом в Сирии благодаря арабскому национализму
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    Асад заявил о победе над терроризмом в Сирии благодаря арабскому национализму

    6:02  15 Ноября 2017
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    Асад заявил о победе над терроризмом в Сирии благодаря арабскому национализму

    Дамаск, 15 ноября. Сирия одержала победу в борьбе с терроризмом благодаря приверженности доктрине арабского национализма. Об этом на встрече с делегатами конференции арабских националистов заявил президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад.

    По словам Асада, противники Сирии пытались противопоставить ислам и арабизм. Для достижения своих целей  они выбрали экстремистскую группировку «Братья Мусульмане» и ее последователей «Джебхат ан-Нусру»1 и «Исламское государство»1 (обе организации запрещены в РФ). Но их планы провалились, и «добиться конфессионального раскола Сирии и всего Ближнего Востока» им не удалось.

    Асад заверил участников встречи, что САР не откажется от приверженности «арабской националистической доктрине». Президент Сирии подчеркнул, что армия и сирийский народ одержали победу над терроризмом благодаря этой приверженности.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #асад #национализм
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