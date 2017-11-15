В посольстве РФ в США прокомментировали расследование ФБР переводов МИД

Вашингтон, 15 ноября. В посольстве РФ в США прокомментировали расследование Федерального бюро расследований переводов российского министерства иностранных дел.

Как сообщают «Известия», дипломаты отметили, что это — не что иное, как свидетельство очередного нарушения властями Соединенных Штатов международных норм, а также очередная попытка притянуть Россию к разборкам вокруг выборов.

«Газета.ru» напоминает, что BuzzFeed опубликовало новость о том, что ФБР начало расследование переводов российского МИД посольствам РФ на сумму около 400 тыс. долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

При этом издание не учло, что речь идет о проведении голосования на выборах в Государственную думу за рубежом, вместо этого намекая на то, что речь идет о «вмешательстве России в выборы в США».