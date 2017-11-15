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В посольстве РФ в США прокомментировали расследование ФБР переводов МИД
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    В посольстве РФ в США прокомментировали расследование ФБР переводов МИД

    5:40  15 Ноября 2017
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    В посольстве РФ в США прокомментировали расследование ФБР переводов МИД

    Вашингтон, 15 ноября. В посольстве РФ в США прокомментировали расследование Федерального бюро расследований переводов российского министерства иностранных дел.

    Как сообщают «Известия», дипломаты отметили, что это — не что иное, как свидетельство очередного нарушения властями Соединенных Штатов международных норм, а также очередная попытка притянуть Россию к разборкам вокруг выборов.

    «Газета.ru» напоминает, что BuzzFeed опубликовало новость о том, что ФБР начало расследование переводов российского МИД посольствам РФ на сумму около 400 тыс. долларов с обозначением платежа «на проведение предвыборной кампании».

    При этом издание не учло, что речь идет о проведении голосования на выборах в Государственную думу за рубежом, вместо этого намекая на то, что речь идет о «вмешательстве России в выборы в США».

    «Это — очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными диппредставительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась», — резюмировали в посольстве РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #мид рф #вашингтон
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