Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
ЭРА-ГЛОНАСС в России получит вторую кнопку
Общество
В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

    5:38  15 Ноября 2017
    2745

    В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

    Москва, 15 ноября. Артист театра и кино Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет в больнице. Об этом сообщается на странице Московского театра на Таганке в социальной сети Facebook.

    Перед смертью актер перенес операцию и несколько дней находился в крайне тяжелом состоянии.

    «Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — говорится в сообщении.

    В труппу театра на Таганке Виталий Шаповалов пришел сразу после окончания театрального училища им. Щукина в 1968 году. Дебют в кино состоялся в 1969 году в картине «Дорога домой». Любителям театра Шаповалов известен по участию в постановках «Тартюф», «Пугачев», «Мастер и Маргарита» и в других спектаклях.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #актер #кино #театр #шаповалов #умер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        2745
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1581
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7712
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        24783