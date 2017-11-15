В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

Москва, 15 ноября. Артист театра и кино Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет в больнице. Об этом сообщается на странице Московского театра на Таганке в социальной сети Facebook.

Перед смертью актер перенес операцию и несколько дней находился в крайне тяжелом состоянии.

«Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — говорится в сообщении.

В труппу театра на Таганке Виталий Шаповалов пришел сразу после окончания театрального училища им. Щукина в 1968 году. Дебют в кино состоялся в 1969 году в картине «Дорога домой». Любителям театра Шаповалов известен по участию в постановках «Тартюф», «Пугачев», «Мастер и Маргарита» и в других спектаклях.